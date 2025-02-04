التعليم العالي: لا توجه لزيادة عدد المقبولين بالمنح والقروض

الوكيل الإخباري- ملاحظات عديدة وردت لـ "برنامج الوكيل" من غير المقبولين بنظام المنح والقروض الجامعية | المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب يتحدث عبر برنامج الوكيل





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