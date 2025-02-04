 
الثلاثاء 2025-02-04 11:33 ص
 

التعليم العالي: لا توجه لزيادة عدد المقبولين بالمنح والقروض

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 04-02-2025 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   ملاحظات عديدة وردت لـ "برنامج الوكيل" من غير المقبولين بنظام المنح والقروض الجامعية | المستشار والناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مهند الخطيب يتحدث عبر برنامج الوكيل 

اضافة اعلان

 

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الجمارك

أخبار محلية الجمارك: إحباط تهريب 309 كروز دخان في حدود الكرامة

ا

منوعات نهاية مروعة لعائلة عراقية اصطدمت سيارتها بصهريج نفط - فيديو

مح

أخبار الشركات شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تطلق خاصية الطلب والدفع عبر التطبيق لتجربة أكثر سرعة وسهولة

تعبيرية

فلسطين إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية حاجز تياسير

بر

طب وصحة تخلص من شمع الأذن بدون ألم! إليك الطريقة الصحيحة في المنزل

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز تياسير شرق طوباس

للا

طب وصحة يقلل الالتهابات ويعزز الهضم.. 9 فوائد مذهلة لعصير هذا الخضار

العين الأسبق سامي الخصاونة

أخبار محلية الفايز ينعى العين الأسبق سامي الخصاونة



 




الأكثر مشاهدة