الحد المسموح من التمر لتجنب ارتفاع السكر ! #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/r32zz08FAf— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 4, 2024
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان : نظام نقل ذكي قريباً في العاصمة
-
بعد الإجتماع الأول.. وزير العمل يتحدث عن تطورات رفع الحد الأدنى للأجور
-
زين تحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيس منصّة زين للإبداع (ZINC)
-
جمعية البنوك: ربط الدينار بالدولار ثبت سعر الصرف.. وعكس تخفيض فوائد القروض حسب دورية العقد
-
امانة عمان تبدأ بخطة لجمع وتوطين الكلاب الضالة
-
طريق البترول يؤرق سالكيه ويحصد المزيد من الأرواح دون حلول
-
وزير الزراعة: موسم الزيتون هذا العام أفضل من الماضي.. ولا وقف للتصدير
-
هل تؤثر "شتوة الزيتون" على جودة وكمية الزيت المستخرج؟