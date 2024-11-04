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الحد المسموح من التمر لتجنب ارتفاع السكر

التمر
التمر
الإثنين، 04-11-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري- طبيب يشرح الحد المسموح من التمر لتجنب ارتفاع السكر 

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