الحياري: القوات المسلحة داعم وممول ومنظم لمعرض العمليات الخاصة سوفكس

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الوكيل الإخباري- أهمية معرض "سوفكس" الذي تدعمه القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأهمية الصناعات الدفاعية وتسويقها لدى دول العالم، تفاصيل أكثر يتحدث عنها مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الناطق الإعلامي لمؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس 2024، العميد الركن مصطفى الحياري اضافة اعلان





