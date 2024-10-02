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الدكتور مهند القضاة يتسلم ميدالية اليوبيل الفضي

الدكتور مهند القضاة
الدكتور مهند القضاة
الأربعاء، 02-10-2024 02:11 م

الوكيل الإخباري-   كرم جلالة الملك عبدالله الثاني الدكتور مهند احمد القضاة بميدالية اليوبيل الفضي لوصفه تصنيف طبي جديد  للصفائح الغربالية في قاع الجمجمة وكما وصف طريقة جراحية جديدة للوصول الى الجيب الوتدي ومن ثم معظم جراحات قاع الجمجمة في المنظار.

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الطبيب مهند القضاة هو  برفسور مشارك في كلية الطب في جامعه العلوم والتكنولوجيا واستشاري أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.

 

 

 

 
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