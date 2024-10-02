الدكتور مهند القضاة يتسلم ميدالية اليوبيل الفضي#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/CdL4z5Bfqv— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 2, 2024
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