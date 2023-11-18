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مدير مستشفيات غزة: 28 مريضا استشهدوا والاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

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مدير مستشفيات غزة: 28 مريضا استشهدوا والاحتلال طرد الجرحى من مجمع الشفاء

السبت، 18-11-2023 12:12 م

اللحظات الاولى من اخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة

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الوكيل الإخباري- وثّقت وسائل إعلام فلسطينية اللحظات الأولى من استنفار الكوادر الطبية لنقل الجرحى والنازحين خارج مجمع الشفاء الطبي بعد إنذار الاحتلال بإخلائه.

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ويظهر في مقطع الفيديو العشرات من المرضى والجرحى الذين لا يستطيعون التحرك، فيما أكد مدير الصحة في غزة أنهم بدأوا في عملية الاخلاء ، وأن 120 جريحًا ما زالوا في المستشفى برفقة 5 أطباء.


 




 

 


 

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