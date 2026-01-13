اللهم رحمتك بمن لا مأوى له اللهم اجزهم خيرًا بما صبروا ❤️

اللهم رحمتك بمن لا مأوى له— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 13, 2026
اللهم اجزهم خيرًا بما صبروا ❤️#سوشال_الوكيل #غزة #الاردن pic.twitter.com/RrmWXhP1i8
-
أخبار متعلقة
-
المملكة على موعد مع منخفض جوي جديد ليل الاثنين
-
"بعتدوا على الناس".. مواطنة تشكو من ظاهرة التسول في القويسمة
-
شكاوى متزايدة من إشارة الصناعة–صويلح.. والأمانة تدرس إلغاءها
-
وزارة التعليم العالي تتابع أوضاع سكن طالبات أردنيات مبتعثات في أرمينيا
-
أمطار غزيرة وزخات ثلجية".. تفاصيل المنخفض القبرصي القادم للأردن
-
شكاوى مواطنين من استيفاء مبالغ مالية بدل كروكه عن سنوات سابقة عند ترخيص مركباتهم.. واتحاد التأمين يوضح
-
وزارة التربية: توقعات باعلان نتائج امتحان التوجيهي (التكميلي) في النصف الاول من شهر شباط المقبل
-
وزارة التربية: 190 مخالفة رصدت في امتحانات التوجيهي ( التكميلي) منها 3 طلاب تمكنوا من تصوير ورقة الامتحان