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المتحدث باسم جيش الاحتلال يكشف عدد القتلى العسكريين والاسرى

الإثنين، 23-10-2023 10:08 ص

الليلة الأعنف على غزة منذ بداية الحرب

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الوكيل الإخباري - تصدر وسم الليلة الأعنف على غزة منصة التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، تعبيرًا ونقلًا عما واجهه قطاع غزة من وحشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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وعبر المتابعون عن تعاطفهم وتضامنهم الكامل مع اهالينا في قطاع غزة مطالبين  المجتمع العربي والدولي بأشد العبارات وقف الابادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الغزيين المدنيين . 

 

ونقلت مصادر فلسطينية ان الغارات الاسرائيلية المكثفة تركزت الليلة الماضية في جباليا وبيت لاهيا شمالا، والوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا واستهدفت منازل ومخيمات تضم لاجئين مدنيين .

 

 




 

 


 

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