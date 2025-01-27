المعايطة: المرحلة المقبلة صعبة سياسيا على الأردن.. والمطلوب وحدة فلسطينية

الوكيل الإخباري- في ظل الضغوطات المتزايدة التي تمارسها إدارة الرئيس ترامب على المنطقة، يظهر الأردن مجدداً كحجر الزاوية في مواجهة هذه التحديات، للتعليق على هذه الأحداث وتحليل أبعادها يتحدث عبر "برنامج الوكيل" الكاتب والمحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة :

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