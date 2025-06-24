النخوة الأردنية: حكاية تتكرر في كل موقف#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/hrKstNezbm— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 24, 2025
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