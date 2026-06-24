الأربعاء 2026-06-24 08:58 ص

"النشامى ما قصّروا.. خلّينا مركّزين ومعهم للنهاية"

بر
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 24-06-2026 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   "النشامى ما قصّروا.. خلّينا مركّزين ومعهم للنهاية" 

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