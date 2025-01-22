النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا

الوكيل الإخباري- التحديات التي تواجه قطاع الباصات العاملة في النقل العام ، والتطبيقات المرخصة | رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب الدكتور أيمن عودة البدادوة يتحدث عبر برنامج الوكيل :

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