 
الأربعاء 2025-01-22 10:28 ص
 

النقل النيابية: 4 تطبيقات نقل مرخصة في الأردن وعدد العاملين بالقطاع 40 ألفا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   التحديات التي تواجه قطاع الباصات العاملة في النقل العام  ، والتطبيقات المرخصة | رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية النائب الدكتور أيمن عودة البدادوة يتحدث عبر برنامج الوكيل :

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