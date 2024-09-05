 
الخميس 2024-09-05 10:52 ص
 

 

النوايسة: شركة بيلكان للطيران نفذت 45 رحلة حملت مساعدات لقطاع غزة

المدير الإداري في شركة بيلكان للطيران حمزة النوايسة
المدير الإداري في شركة بيلكان للطيران حمزة النوايسة
الخميس، 05-09-2024 09:41 ص
الوكيل الإخباري-   المدير الإداري في شركة بيلكان للطيران حمزة النوايسة يتحدث لبرنامج الوكيل، عن أنواع نقل البضائع وآلية نقلها حول العالم، وخصوصاً المساعدات إلى قطاع غزةاضافة اعلان
 
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