النوايسة: شركة بيلكان للطيران نفذت 45 رحلة حملت مساعدات لقطاع غزة

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الوكيل الإخباري- المدير الإداري في شركة بيلكان للطيران حمزة النوايسة يتحدث لبرنامج الوكيل، عن أنواع نقل البضائع وآلية نقلها حول العالم، وخصوصاً المساعدات إلى قطاع غزة اضافة اعلان







