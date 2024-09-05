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الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الخميس، 05-09-2024 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة يتحدث لبرنامج الوكيل، عن مركز الخدمات الحكومي، وما هي الخدمات التي سيقدمها، ومباشرة عمله بعد أيام قليلة في محافظة العقبة والمناطق الأخرى القريبة اضافة اعلان


 
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خاص بالوكيل الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

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