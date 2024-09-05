الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

-
أخبار متعلقة
-
طالبة أردنية تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين وضعاف النظر
-
النوايسة: شركة بيلكان للطيران نفذت 45 رحلة حملت مساعدات لقطاع غزة
-
طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني
-
فعاليات اليوم الثاني لـمعرض "سوفكس" في العقبة
-
الشقيرات: مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة استضاف 124 ألف متدرب من 73 دولة
-
"صقر درون": الأردن يواكب التطورات المتقدمة في تكنولوجيا الطائرات المسيرة
-
طلبة من الأردنية: نتطلع لتبني نظام الاتصالات الآمن والذكي للمركبات في معرض سوفكس
-
"جودبي": معرض سوفكس فرصة لتسويق المنتجات والصناعات الدفاعية الأردنية