الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24

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الوكيل الإخباري- وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة يتحدث لبرنامج الوكيل، عن مركز الخدمات الحكومي، وما هي الخدمات التي سيقدمها، ومباشرة عمله بعد أيام قليلة في محافظة العقبة والمناطق الأخرى القريبة اضافة اعلان





