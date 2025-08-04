الوكيل : هاي الناس بتقبض مصاري عشان تسيء للبلد ..!#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/bmcDLgUKc5— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 4, 2025
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