الخميس 2025-04-10 04:14 م
 

بتقدر ضل ساعة واحدة بدون تلفون ؟

د
برنامج الوكيل
 
الخميس، 10-04-2025 03:50 م
الوكيل الإخباري-   "صرنا نركض ورا التلفونات.. من غير ما نعرف إنو أغلى شيء ممكن يفوتنا هو دفء جلسة عائلية"
 
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