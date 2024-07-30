 
الثلاثاء 2024-07-30 10:38 ص
 
 

بعد تسجيل أول اصابة .. جميع ما يجب معرفته عن "حمى غرب النيل"

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 30-07-2024 09:55 ص

 

الوكيل الإخباري- مرض حمى غرب النيل، ما هي أسبابه وكيف ينتقل وما هي أعراضه؟ | رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي

 

 

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