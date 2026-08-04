بعض القصص تترك أثرًا لا يُنسى...وقصة عائلة العبيدات واحدة منها، تجسّد أسمى معاني الرحمة والمحبة والتضحية#سوشال_الوكيل pic.twitter.com/JhyB04TWdC— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 4, 2026
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