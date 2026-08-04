الثلاثاء 2026-08-04 05:00 م

بعض القصص تترك أثرًا لا يُنسى...وقصة عائلة العبيدات واحدة منها، تجسّد أسمى معاني الرحمة والمحبة والتضحية

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 04-08-2026 02:46 م

الوكيل الإخباري-   بعض القصص تترك أثرًا لا يُنسى...وقصة عائلة العبيدات واحدة منها، تجسّد أسمى معاني الرحمة والمحبة والتضحية

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