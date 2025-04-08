الثلاثاء 2025-04-08 03:16 م
 

بعمر الـ46 .. أردنية ترزق بـ 3 توائم بعد انتظار دام لـ19 عامًا

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من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 08-04-2025 01:26 م

الوكيل الإخباري-   بعمر الـ46 .. أردنية ترزق بـ 3 توائم بعد انتظار دام لـ19 عامًا

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