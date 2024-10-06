 
الأحد 2024-10-06 12:49 م
 

بلدية جرش: ننتظر قرار التحكيم حول تعبيد شارع سياحي

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأحد، 06-10-2024 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   رئيس بلدية جرش الكبرى - احمد هاشم العتوم يرد على ملاحظة تعبيد شارع سياحي في جرش برنامج  الوكيلاضافة اعلان
 
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