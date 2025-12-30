تجمعات مياه الأمطار في الشوارع ... وضرورة تكثيف المراقبة على المشاريع السكنية#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/n5sfwfbdX5— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 30, 2025
