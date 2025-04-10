تحديث إنارة طريق العدسية

بعد نشر الوكيل شكاوى مواطنين من انارة طريق البحر الميت.. مشروع حكومي يلوح بالأفق ،،#سوشال_الوكيل #الاردن #برنامج_الوكيل pic.twitter.com/QaOox1rVSd— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 10, 2025
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