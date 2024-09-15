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تحرير أردنيين من المكسيك وسوريا وتأشيرات السفر الى بريطانيا

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأحد، 15-09-2024 09:40 ص

الوكيل الإخباري-   إلغاء بريطانيا للتأشيرة الإلكترونية للأردنيين، وعودة الشابين المختطفين في سوريا يوم أمس إلى أرض الوطن سالمين | الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة يتحدث لبرنامج الوكيل 

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