تحرير أردنيين من المكسيك وسوريا وتأشيرات السفر الى بريطانيا

الوكيل الإخباري- إلغاء بريطانيا للتأشيرة الإلكترونية للأردنيين، وعودة الشابين المختطفين في سوريا يوم أمس إلى أرض الوطن سالمين | الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة يتحدث لبرنامج الوكيل

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