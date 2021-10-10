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الأحد، 10-10-2021 12:15 م

تدفق جديد للحمم يتسبب بالمزيد من الدمار في جزيرة بالما الاسبانية



الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، بأن تدفقا جديدا للحمم من بركان "كومبر فيغا" في جزيرة بالما في المحيط الأطلسي تسبب بمزيد من الدمار.

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وأشارت الوكالة إلى أن "الانهيار الجزئي للمخروط البركاني أدى إلى تدفق حمم بركانية جديدة على الساحل الغربي للجزيرة وإلى المحيط".

 


وقالت السلطات الإسبانية، إن "تدفقا جديدا للحمم البركانية مر عبر المنطقة التي تم إجلاء سكانها على عجل بعد ثوران البركان في الـ19 من سبتمبر الماضي، حيث اضطر حوالي 6 آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم ومزارعهم".


وأفادت الأنباء الواردة، إلى أن الجزيرة أعادت فتح المطار بعد يومين من الحادث، حيث اضطرت السلطات لإغلاقه بسبب إطلاق الرماد أثناء الثوران البركاني.


من جهته، خلص معهد علم البراكين في جزر الكناري، إلى أن "الثوران الحالي يمكن أن يستمر لـ3 أشهر"، في حين لم تقع إصابات بشرية نتيجة الثوران، لكن الحمم البركانية تسببت في أضرار جسيمة للممتلكات الخاصة والبنية التحتية العامة والأراضي الزراعية.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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