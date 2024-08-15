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تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم لدوام المدارس يوم الأحد القادم

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل




 

الخميس، 15-08-2024 09:58 ص
الوكيل الإخباري-   تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم لدوام المدارس يوم الأحد القادم | أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة

 

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