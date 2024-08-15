تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم لدوام المدارس يوم الأحد القادم

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الوكيل الإخباري- تفاصيل استعدادات وزارة التربية والتعليم لدوام المدارس يوم الأحد القادم | أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة سحر شخاترة







