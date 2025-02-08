 
السبت 2025-02-08 10:10 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
السبت، 08-02-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   تفاصيل الحالة الجوية وإلى متى ستستمر، وكميات الأمطار المسجلة في المناطق حتى الآن | رئيس قسم تنبؤات الطقس في إدارة الأرصاد الجوية المهندس أيمن صبح يتحدث عبر برنامج الوكيل :

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