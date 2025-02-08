الوكيل الإخباري- تفاصيل الحالة الجوية وإلى متى ستستمر، وكميات الأمطار المسجلة في المناطق حتى الآن | رئيس قسم تنبؤات الطقس في إدارة الأرصاد الجوية المهندس أيمن صبح يتحدث عبر برنامج الوكيل :

اضافة اعلان