تفاصيل تخفيض ضريبة السيارات #سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #راديو_هلا pic.twitter.com/RYZE9slOlF— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 29, 2025
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