تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تقرير الدفاع المدني لأبرز الحالات التي تم التعامل معها خلال المنخفض الجوي | ملازم أول محمد الخطاطبة - إعلام الدفاع المدني يتحدث عبر برنامج الوكيل :

اضافة اعلان