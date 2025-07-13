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جدلية المدارس الخاصة لا تنتهي .. بين حقوق الطلبة والمعلمين والأقساط المدرسية

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الإعلامي محمد الوكيل
 
الأحد، 13-07-2025 02:49 م
الوكيل الإخباري-   جدلية المدارس الخاصة لا تنتهي .. بين حقوق الطلبة والمعلمين والأقساط المدرسية
 
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