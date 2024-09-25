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جروح بجسد طفل بدار رعاية والتنمية ترد

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأربعاء، 25-09-2024 09:54 ص
الوكيل الإخباري-   مساعد الأمين العام للحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية يرد عبر برنامج الوكيل حول شكوى من تعرض طفل للتعنيف في احدى دور الرعايةاضافة اعلان
 
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