جروح بجسد طفل بدار رعاية والتنمية ترد

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الوكيل الإخباري- مساعد الأمين العام للحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية يرد عبر برنامج الوكيل حول شكوى من تعرض طفل للتعنيف في احدى دور الرعاية اضافة اعلان





