جفاف اليدين بالشتاء خطورته والحل المناسب !#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/M5ovBP95bo— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 22, 2024
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