جمعية البنوك: ربط الدينار بالدولار ثبت سعر الصرف.. وعكس تخفيض فوائد القروض حسب دورية العقد

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الوكيل الإخباري- مواعيد تخفيض الفوائد على القروض البنكية للأردنيين ، وتعليمات جديدة لتنظيم العلاقة بين العميل والبنك اعتباراً من بداية العام القادم اضافة اعلان



مدير عام جمعية البنوك في الأردن - الدكتور ماهر المحروق يتحدث عبر برنامج الوكيل





