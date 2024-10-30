 
الأربعاء 2024-10-30 10:05 ص
 

جمعية البنوك: ربط الدينار بالدولار ثبت سعر الصرف.. وعكس تخفيض فوائد القروض حسب دورية العقد

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأربعاء، 30-10-2024 09:39 ص
الوكيل الإخباري-   مواعيد تخفيض الفوائد على القروض البنكية للأردنيين ، وتعليمات جديدة لتنظيم العلاقة بين العميل والبنك اعتباراً من بداية العام القادماضافة اعلان

مدير عام جمعية البنوك في الأردن - الدكتور ماهر المحروق يتحدث عبر برنامج الوكيل 


 
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