الوكيل الإخباري- كرم جلالة الملك عبدالله الثاني جمعية متحف راسون للتراث الشعبي، بميدالية اليوبيل الفضي وتسلمها رئيسها محمد الشرع لمساهماتها في خدمة الأردن.
ويعد متحف راسون الأثري في محافظة عجلون المتحف الأول على مستوى المحافظة، والذي يشكل معلما تاريخيا فريدا يحتضن القطع التراثية والتاريخية التي استخدمها الآباء والأجداد.
جمعية متحف راسون للتراث الشعبي تتسلم ميدالية اليوبيل الفضي #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/8VtR60orEk— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 2, 2024
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