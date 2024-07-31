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حديث حول المخالفات الغيابية وقانون السير الجديد

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأربعاء، 31-07-2024 09:27 ص

 

 الوكيل الإخباري- ملاحظات المواطنين حول المخالفات الغيابية، وقانون السير الجديد، والحملة التوعوية، يتحدث عنها مدير إدارة السير بمديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد عبر برنامج الوكيل

 

 

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