حديث حول المخالفات الغيابية وقانون السير الجديد

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697984 الوكيل الإخباري- ملاحظات المواطنين حول المخالفات الغيابية، وقانون السير الجديد، والحملة التوعوية، يتحدث عنها مدير إدارة السير بمديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد عبر برنامج الوكيل اقرأ أيضاً بعد تسجيل أول اصابة في الأردن .. جميع ما يجب معرفته عن "حمى غرب النيل" الأردن يسجل أول إصابة بحمى غرب النيل مشكلة توصيل المياه بين بلدية الزرقاء وشركة مياهنا حديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة "الوكيل الإخباري" يرصد افتتاح الدورة الـ38 لمهرجان جرش فرحة عارمة لطلبة التوجيهي بانتهاء الإمتحانات آراء طلاب التوجيهي بمستوى أسئلة امتحان اللغة الانجليزية آراء طلاب التوجيهي بمستوى امتحان الفيزياء آراء طلبة التوجيهي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الأولى