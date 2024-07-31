حديث حول المخالفات الغيابية وقانون السير الجديد

الوكيل الإخباري- ملاحظات المواطنين حول المخالفات الغيابية، وقانون السير الجديد، والحملة التوعوية، يتحدث عنها مدير إدارة السير بمديرية الأمن العام العميد فراس الرشيد عبر برنامج الوكيل

