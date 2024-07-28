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حديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأحد، 28-07-2024 10:55 ص

 

الوكيل الإخباري- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش معنا عبر "برنامج الوكيل" للرد على استفسارات المواطنين، وحديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني وعدد المعاملات

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