حديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة

الوكيل الإخباري- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش معنا عبر "برنامج الوكيل" للرد على استفسارات المواطنين، وحديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني وعدد المعاملات

