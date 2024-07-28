حديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني في دائرة الأراضي والمساحة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697688 الوكيل الإخباري- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش معنا عبر "برنامج الوكيل" للرد على استفسارات المواطنين، وحديث حول تفاصيل خدمات البيع الإلكتروني وعدد المعاملات اقرأ أيضاً مشكلة توصيل المياه بين بلدية الزرقاء وشركة مياهنا "الوكيل الإخباري" يرصد افتتاح الدورة الـ38 لمهرجان جرش فرحة عارمة لطلبة التوجيهي بانتهاء الإمتحانات آراء طلاب التوجيهي بمستوى أسئلة امتحان اللغة الانجليزية آراء طلاب التوجيهي بمستوى امتحان الفيزياء آراء طلبة التوجيهي حول مستوى أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الأولى طلبة توجيهي: امتحان التربية الاسلامية سهل ومباشر وزير الأوقاف يتحدث عن موسم الحج لهذا العام أسعار ومواصفات الأضاحي الجيدة