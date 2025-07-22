"رؤية عمّان" لبرنامج الوكيل: معظم حوادث الدهس المتعلقة بالباص السريع أظهرت الكاميرات أن المشاة كانوا منشغلين بهواتفهم أثناء عبور المسار#راديو_هلا #الأردن #برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/u5j5iqRs5h— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 22, 2025
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