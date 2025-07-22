"رؤية عمّان" لبرنامج الوكيل: معظم حوادث الدهس المتعلقة بالباص السريع أظهرت الكاميرات أن المشاة كانوا منشغلين بهواتفهم أثناء عبور المسار

الإعلامي محمد الوكيل