راصد: الفردية لن تطغى على نواب 20.. والانتخابات نزيهة واتسمت بالشفافية

10:21 ص

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الوكيل الإخباري- كيف سيكون شكل البرلمان الأردني الـ 20، ومستقبل الأحزاب السياسية بعد انتخابات 2024؟ | مدير مركز راصد لمراقبة الانتخابات النيابية الدكتور عامر بني عامر اضافة اعلان





