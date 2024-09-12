 
الخميس 2024-09-12 12:20 م
 
 

راصد: الفردية لن تطغى على نواب 20.. والانتخابات نزيهة واتسمت بالشفافية

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الخميس، 12-09-2024 10:21 ص
الوكيل الإخباري-   كيف سيكون شكل البرلمان الأردني الـ 20، ومستقبل الأحزاب السياسية بعد انتخابات 2024؟ | مدير مركز راصد لمراقبة الانتخابات النيابية الدكتور عامر بني عامر اضافة اعلان
 
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