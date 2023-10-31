شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

الوكيل الإخباري- اعاد نشطاء على مواقع التواصل تداول مقطع فيديو قديم يستعرض جولة لقناة RT داخل أنفاق حركة المقاومة "سرايا القدس"، وذلك في سياق تصاعد التهديدات بالاجتياح البري واهمية هذه الانفاق كنقطة قوة للمقاومة ترهب جيش الاحتلال بالمضي قدماً وتعيق تقدمه
اعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداول قسم فيديو يستعرض جولة اجرتها قناة RT مسبقا داخل أنفاق حركة المقاومة "سرايا القدس"، وذلك في إطار مؤتمر القمة ارتفع بالاجتياح البري واهمية هذه الانفاق كنقطة قوة للمقاومة ترهب جيش الاحتلال بالمضي قدماً وتعيق تقدمه #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/qZCGaLVqKF— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 31, 2023