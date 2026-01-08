الخميس 2026-01-08 01:35 م

شكاوى متزايدة من إشارة الصناعة–صويلح.. والأمانة تدرس إلغاءها

فل
الإعلامي محمد الوكيل
 
الخميس، 08-01-2026 01:06 م
الوكيل الإخباري-   شكاوى متزايدة من إشارة الصناعة–صويلح.. والأمانة تدرس إلغاءها
 
اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ععغ

فن ومشاهير بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية.. خبر سار لمحبي شيرين عبد الوهاب

7غ

منوعات زنزانة ضيقة وطعام محدود بلا قهوة أو حساء.. تفاصيل حياة مادورو داخل سجنه بأمريكا

الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

أخبار محلية رئيس المجلس الأوروبي: قمّة عمّان محطة لتعميق الشراكة مع الأردن

اعلنت امانة عمان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه ) اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة. وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الدكتور ناصر الرحامنة جاهزية

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن طوارئ (قصوى مياه) اعتباراً من صباح الجمعة

فل

فيديو الوكيل شكاوى متزايدة من إشارة الصناعة–صويلح.. والأمانة تدرس إلغاءها

شاشة تظهر مخطط زلزالي

أخبار محلية مرصد الزلازل الأردني يسجّل 106 زلازل محلية و618 زلزالًا إقليميًا خلال عام 2025

شعار نقابة الاطباء الأردنية

أخبار محلية نقابة الاطباء تنعى 3 أطباء أردنيين - اسماء

٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٥٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل



 






الأكثر مشاهدة