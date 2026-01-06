الثلاثاء 2026-01-06 02:23 م

شكاوى مواطنين من استيفاء مبالغ مالية بدل كروكه عن سنوات سابقة عند ترخيص مركباتهم.. واتحاد التأمين يوضح

ةةة
الإعلامي محمد الوكيل
الثلاثاء، 06-01-2026 12:46 م

الوكيل الإخباري-   شكاوى مواطنين من استيفاء مبالغ مالية بدل كروكه عن سنوات سابقة عند ترخيص مركباتهم.. واتحاد التأمين يوضح

اضافة اعلان

 


 
 


gnews

أحدث الأخبار

فا

طب وصحة عادة غذائية يومية هي المفتاح السري لعلاج طنين الأذن

ارشيقية

أخبار محلية الموقع الرسمي لأسماء المقبولين للحج لموسم 1447 هجري / 2026 ميلادي - رابط

ال

فن ومشاهير من بينهم محمد صبحي.. مهرجان المسرح العربي يكرم 17 شخصية فنية بارزة

جامعة بيرزيت

فلسطين إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت في الضفة

غ

فن ومشاهير سيرين عبد النور تعلّق على خروجها من السباق الرمضاني (فيديو)

سامسونج تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي في المؤتمر الصحفي لـ “The First Look 2026”

أخبار الشركات سامسونج تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي في المؤتمر الصحفي لـ “The First Look 2026”

وزارة العمل في عمّان

أخبار محلية "عمل معان" تنفذ 2854 زيارة تفتيشية خلال عام 2025

0خخخخ

فن ومشاهير فتاة تُدهش الجمهور بتصرفها مع محمد رمضان على المسرح - فيديو



 






الأكثر مشاهدة