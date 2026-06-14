الأحد 2026-06-14 02:49 م

ضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القيادة بشكل استعراضي ومتهور

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مخالفات مشددة
 
الأحد، 14-06-2026 02:08 م
الوكيل الإخباري-   ضبط عددا من المركبات ارتكب سائقوها مخالفات القيادة بشكل استعراضي ومتهور
 
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