طالبة أردنية تبتكر نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين وضعاف النظر

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الوكيل الإخباري- نظارة ذكية تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء (نظارة سحابية) لخدمة المكفوفين وضعاف النظر، تفاصيل المشروع مع الطالبة شادن الترك، والمشرف على المشروع رئيس قسم هندسة الحاسوب في الجامعة الهاشمية الدكتور إسلام ملكاوي اضافة اعلان





