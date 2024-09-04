طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني

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الوكيل الإخباري- مشروع طائرة سداسية (درون) لإطفاء الحرائق عن بعد، نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع الطلابي مع الطالب هندسة الميكانيك في جامعة العلوم والتكنولوجيا أسامة أحمد اضافة اعلان









