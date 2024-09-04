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طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الأربعاء، 04-09-2024 09:32 ص
الوكيل الإخباري-   مشروع طائرة سداسية (درون) لإطفاء الحرائق عن بعد، نتحدث عن تفاصيل هذا المشروع الطلابي مع الطالب هندسة الميكانيك في جامعة العلوم والتكنولوجيا أسامة أحمد اضافة اعلان




 
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خاص بالوكيل طالب أردني يبتكر "درون" لإطفاء الحرائق في المباني

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