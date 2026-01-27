الثلاثاء 2026-01-27 04:02 م

طريقة احتيالية لسرقة المركبات تثير القلق وتحذيرات للمواطنين

اف
الإعلامي محمد الوكيل
 
الثلاثاء، 27-01-2026 03:21 م

الوكيل الإخباري-   طريقة احتيالية لسرقة المركبات تثير القلق وتحذيرات للمواطنين

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"الصناعة والتجارة": جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

أخبار محلية "الصناعة والتجارة": جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة

ل

أخبار محلية الأردن ومصر يؤكدان ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة

غت

فيديو الوكيل أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها

غ6

فيديو الوكيل في الـ6 من عمره وحيد بلا مرافق في المستشفى

اف

فيديو الوكيل طريقة احتيالية لسرقة المركبات تثير القلق وتحذيرات للمواطنين

عت

فيديو الوكيل مشكلتنا منا وفينا

إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين

أخبار محلية إعلان هام من وزارة الإدارة المحلية لجميع المواطنين

ا

أخبار محلية وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك



 






الأكثر مشاهدة