طريق البترول يؤرق سالكيه ويحصد المزيد من الأرواح دون حلول

معنا على الهواء مباشرة : الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان - عمر المحارمة
-
أخبار متعلقة
-
وزير الزراعة: موسم الزيتون هذا العام أفضل من الماضي.. ولا وقف للتصدير
-
هل تؤثر "شتوة الزيتون" على جودة وكمية الزيت المستخرج؟
-
صندوق الائتمان: 1800 منتسب استفادوا من حملة الاستثمار في حسابات الودائع بعائدة 6.1%
-
البريد الأردني: استبدال 70% من بطاقات منتفعي المعونة واستكمال العملية الأسبوع المقبل
-
مجموعة شركات أبو عودة: التكريم الملكي حافز لنا ونتطلع للمزيد في خدمة الاقتصاد الوطني
-
الباص السريع يدهس شخصا على أوتوستراد الزرقاء
-
بلدية جرش: ننتظر قرار التحكيم حول تعبيد شارع سياحي
-
الدكتور مهند القضاة يتسلم ميدالية اليوبيل الفضي