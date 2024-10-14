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طريق البترول يؤرق سالكيه ويحصد المزيد من الأرواح دون حلول

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الإثنين، 14-10-2024 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   طريق البترول يؤرق سالكيه ويحصد المزيد من الأرواح دون حلول اضافة اعلان

معنا على الهواء مباشرة : الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان - عمر المحارمة
 
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