الأربعاء 2025-07-30 05:07 م
 

ظاهرة "التشحيط" تؤرق أهالي تلاع العلي

6غلالا
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأربعاء، 30-07-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-   ظاهرة "التشحيط" تؤرق أهالي تلاع العلي

اضافة اعلان

 


 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي بوفاة النائب الأسبق الشهوان

إجراء أول عملية لاستئصال بؤرة صرعية في الدماغ بمستشفيات البشير

أخبار محلية إجراء أول عملية لاستئصال بؤرة صرعية في الدماغ بمستشفيات البشير

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية ترعى اختتام البرنامج الوطني الصيفي "بصمة 2025"

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي

جلالة الملك عبدالله الثاني لدى ترؤسه اجتماعا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية

أخبار محلية الملك لدى لقائه شخصيات إعلامية: الأردن كان وسيبقى السند الأكبر للأهل في غزة

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية اتفاقية لدعم خدمات المياه للاجئين السوريين في الأردن

6غلالا

فيديو الوكيل ظاهرة "التشحيط" تؤرق أهالي تلاع العلي



 
 





الأكثر مشاهدة