عاملان وطن يعثران على مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دينار

الوكيل الإخباري- عثور عاملي وطن على مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دينار في بلدية سهل حوران ويعيداه إلى أصحابه | رئيس بلدية سهل حوران المهندس علي الشبول وعامل الوطن أحمد الدرابسة يتحدث لبرنامج الوكيل

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