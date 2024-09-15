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عاملان وطن يعثران على مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دينار

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-09-2024 12:56 م

الوكيل الإخباري-   عثور عاملي وطن على مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دينار في بلدية سهل حوران ويعيداه إلى أصحابه | رئيس بلدية سهل حوران المهندس علي الشبول وعامل الوطن أحمد الدرابسة يتحدث لبرنامج الوكيل 

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