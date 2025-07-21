عــن غــزة نتحــدث 💔💔#سوشال_الوكيل #برنامج_الوكيل #الأردن #غزه_تموت_جوعاً #غزة #غزه_تباد_وتحرق #غزة_تموت_جوعا #غزة_تقتل_جوعاً #غزة_تُجوع pic.twitter.com/WImlCU9rTl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 21, 2025
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