الخميس 30-11-2023
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إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل

يونيسيف: يجب مضاعفة حجم المساعدات لغزة

هيئة الأسرى: 80% من المعتقلين يحولون للاعتقال الإداري

فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

قناة عبرية : هذا موعد استئناف الحرب في غزة

مستشار نتنياهو: لا يزال هناك 140 محتجزا لدى حماس

بلينكن يلتقي نتنياهو بزيارته السادسة لإسرائيل

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير باكستان

فيديو- أنباء عن استشهاد سيدة فلسطينية حامل بعد طعنها من قبل مستوطن في مدينة اللد المحتلة

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فيديو- دبابات الاحتلال تطلق النار بمدينة غزة

الخميس، 30-11-2023 09:41 ص

عملية في القدس واصابات بين الاسرائيليين



الوكيل الإخباري- عملية في القدس واصابات بين المستوطنين 

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