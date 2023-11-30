عملية في القدس واصابات بين الاسرائيليين

الوكيل الإخباري- عملية في القدس واصابات بين المستوطنين
#فيديو | لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار عند المدخل الشمالي الغربي للقدس #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/UzPCftGpNe— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 30, 2023
#فيديو | لحظة سماع دوي إطلاق نار في مكان العملية بالقدس#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/3E03xbSVcB— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 30, 2023
#شاهد— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 30, 2023
من موقع عملية إطلاق النار في القدس المحتلة التي أدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخرين بجروح pic.twitter.com/9oUtnDPhGw
#فيديو | قوات الاحـــتلال تقتحم منازل منفذي إطلاق النار في القدس المحتلَّة، وتعتقل عدداً من أفراد عائلتهما #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/B6Qqdp0L1z— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 30, 2023