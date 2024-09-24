عودة عمل جهاز عمليات القسطرة بالبشير بعد إجراء عملية تعقيم دورية للجهاز

-
أخبار متعلقة
-
فريق بحثي أردني تمكنوا من حل مسألة رياضية عالقة منذ عام 1945
-
كهرباء اربد: الغاء اصدار الفواتير التقليدية واستبدال العدادات التقليدية بعدادات ذكية
-
انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني يوم غد الأربعاء
-
عاملان وطن يعثران على مصاغ ذهبي بقيمة 15 ألف دينار
-
تحرير أردنيين من المكسيك وسوريا وتأشيرات السفر الى بريطانيا
-
راصد: الفردية لن تطغى على نواب 20.. والانتخابات نزيهة واتسمت بالشفافية
-
البدور: الأردن يحترم استحقاقاته الدستورية والملك قدم ضمانات للتحديث السياسي
-
انتخابات 2024 نقلة نوعية بتاريخ الديمقراطية الأردنية