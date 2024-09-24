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عودة عمل جهاز عمليات القسطرة بالبشير بعد إجراء عملية تعقيم دورية للجهاز

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الثلاثاء، 24-09-2024 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات يؤكد عودة عمل جهاز عمليات القسطرة خلال ساعات بعد اخضاع الجهاز لعمليات التعقيم الدورية اضافة اعلان
 
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