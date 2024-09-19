فريق بحثي أردني تمكنوا من حل مسألة رياضية عالقة منذ عام 1945

08:39 ص

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الوكيل الإخباري- فريق بحثي اردني تمكنوا من حل مسألة رياضية عالقة منذ عام 1945. اضافة اعلان



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الاستاذ الدكتور رشدي خليل – الجامعة الاردنية

الدكتور مأمون ابو حماد – جامعة الزيتونة



