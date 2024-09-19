 
الخميس 2024-09-19 10:36 ص
 
 

فريق بحثي أردني تمكنوا من حل مسألة رياضية عالقة منذ عام 1945

برنامج الوكيل
برنامج الوكيل
الخميس، 19-09-2024 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   فريق بحثي اردني تمكنوا من حل مسألة رياضية عالقة منذ عام 1945. اضافة اعلان

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الاستاذ الدكتور رشدي خليل – الجامعة الاردنية
الدكتور مأمون ابو حماد – جامعة الزيتونة
 
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